Verrà svelato venerdi 25 ottobre alle ore 17.30, nel quartiere romano di Trastevere, un busto in bronzo che raffigura Anna Magnani, realizzato dallo scultore Gianluca Bagliani, in omaggio alla grandissima attrice, emblema del cinema italiano neorealista del dopoguerra, simbolo di emancipazione e riscatto. Il busto verrà collocato nella nicchia del palazzo di via della Pelliccia 45, ad una targa in travertino dedicata A Mamma Roma.

Madrina della manifestazione Lidia Vitale - attrice pluripremiata ed autrice del monologo «Solo Anna» diretto da Eva Minemar, osannato dalla critica per l'interpretazione dell'icona del cinema italiano - che leggerà un estratto dal Diario del racconto dei quaranta giorni trascorsi in America. Interverrà anche Kasia Smutniak, fondatrice della Pietro Taricone Onlus, perché Bagliani realizzerà una serie limitata di trenta multipli del monumento ed il ricavato della vendita sarà devoluto a favore dei progetti dell'associazione per la scolarizzazione e la protezione della cultura dell'infanzia nel Mustang. Saranno presenti Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio I, e Stefano Marin, presidente della commissione urbanistica del Municipio I che patrocina la manifestazione.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA