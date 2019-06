Una manifestazione, in difesa del Ssn, che vuole rilanciare la professione motivando e gratificando le nuove leve che entrano nel Sistema di cure tra i più importanti al mondo. Sabato 22 giugno l'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri ha organizzato un evento per il Giuramento di Ippocrate di oltre 500 giovani medici neoiscritti all'Omceo capitolino. Si tratta di un passaggio fondamentale per la vita di queste nuove leve perché propedeutico alla loro entrata in servizio nelle varie articolazioni pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale.

Quest'ingresso capita in un momento difficile, particolare per la professione medica e per il Ssn più in generale. L'Ordine ha voluto proprio per questo organizzare una manifestazione dal sapore un po' retrò, con famiglie e amici come si usava un tempo.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

