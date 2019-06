Un esame come «un quiz televisivo, ma non così difficile». Dopo i 45 minuti più temuti dell'anno, per gli studenti arriva il bilancio dei ragazzi sulla nuova prova orale della Maturità 2019, cominciata in queste ore: il colloquio con le buste. La novità, che prevede la scelta di tre buste predisposte dalla commissione contenenti alcuni materiali per avviare l'interrogazione, si è rivelata per gli esaminandi meno ardua del previsto.

Alla vigilia, per gli studenti, il fatto di «non sapere con quale argomento iniziasse l'orale rendeva difficile organizzare il ripasso», ha detto il ministro Bussetti. Secondo Skuola.net quasi nove ragazzi su dieci si erano infatti detti preoccupati. Poi le paure sono state superate. Neppure il tempo di rimpiangere la vecchia tesina degli anni precedenti, che i primi esaminandi - a fine colloquio - hanno commentato con serenità l'esito dell'esame. Ma quasi uno studente su due - sempre secondo il sondaggio - ha spiegato di aver avuto qualche anticipazione. «Non è così difficile, i professori ci lasciano comunque parlare, è in stile colloquio. Non ci sono le solite singole domande. Certo, con le buste sembra di essere ad un quiz della tv», spiegano alcuni ragazzi all'uscita di un liceo romano. E altri aggiungono: «Così siamo più autonomi, riusciamo ad orientarci da soli negli argomenti». Secondo la prova, sono previste tante buste quanti sono i candidati più due unità, in modo tale da assicurare anche all'ultimo candidato la possibilità di scegliere tra tre buste. In queste ultime non ci sono domande o quiz, ma piuttosto dei materiali di spunto: un testo, un documento, un progetto, un problema, un disegno, una fotografia. Tutti comunque legati al percorso di studi che è stato effettuato durante il percorso scolastico. La commissione quimdi assegna un punteggio, con un massimo di 20 punti.

