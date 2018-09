Torre Maura e Tor Pignattara due sparatorie in un giorno

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèLe urla, gli insulti e gli spari. Almeno due, secondo i passanti, anche se alcuni testimoni riferiscono di averne sentiti quattro provenire dalla strada e in pieno giorno. Un vero e proprio Far West nel mezzo del centro abitato, quello che si è consumato ieri, poco prima di mezzogiorno, in via Casilina, all'altezza del quartiere di Torre Maura.Dopo aver sentito gli spari, i passanti e i residenti hanno visto due auto in fuga, tra cui una Smart, a bordo della quale c'era un uomo ferito che si è diretto a tutta velocità verso il vicino Policlinico Casilino, dove è stato medicato dai sanitari per il colpo di arma da fuoco ricevuto e sarà presto interrogato dai carabinieri, allertati dagli abitanti della zona. I sedili della Smart, lasciata a poca distanza dall'ingresso dell'ospedale, erano sporchi di sangue.«Ho visto quella Smart sfrecciare lungo viale dei Romanisti, in direzione del Policlinico Casilino, con il vetro posteriore frantumato dagli spari», ha raccontato un residente. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una lite all'esterno di un'autofficina della zona, degenerata poi nella sparatoria. I carabinieri della compagnia Casilina, insieme a quelli del Nucleo Investigativo di via in Selci, hanno setacciato la zona alla ricerca dei bossoli dei proiettili per cercare di risalire all'uomo che ha sparato. Non è ancora chiaro, infatti, se si sia trattato di un ferimento o di un vero e proprio conflitto a fuoco.Un lunedì di terrore, quindi, per i residenti, che ora si dicono allarmati: «Scene da film d'azione, ma è la realtà. Non si può sparare così, in mezzo alla strada e in pieno giorno. È un miracolo che i colpi non abbiano colpito qualche passante, oltre all'uomo ferito». La sparatoria di Torre Maura segue di poche ore il ferimento avvenuto nella notte tra domenica e lunedì di un 31enne, raggiunto da colpi di arma fuoco nel vicino quartiere di Tor Pignattara, a circa cinque chilometri di distanza. Il giovane, ferito dai colpi esplosi da un uomo in sella ad una moto e col casco integrale, è stato trasportato d'urgenza e ricoverato all'Umberto I per l'estrazione di un proiettile da un gluteo, ma ha dichiarato di non sapere chi possa essere colui che gli ha sparato. Resta da capire se le due sparatorie possano essere collegate tra loro.riproduzione riservata ®