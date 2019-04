Ton Koopman

PARCO DELLA MUSICA

Punta di diamante tra i più accreditati interpreti del repertorio antico, Ton Koopman salirà sul palco ceciliano per dirigere Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nell'esecuzione della grande Messa in

do minore K427 e della Sinfonia n.41 K551 Jupiter di Mozart. Due capolavori del compositore nell'ambito della musica sacra che rimasero entrambi incompiuti: la prima interrotta dalla morte di Mozart, la seconda senza committenza. Saranno le voci del soprano Maria Grazia Schiavo, del soprano Roberta Mameli, del tenore Timan Lichdi e

del basso Luca Tittoto, a completare il ricco mosaico della serata.

Viale P. de Coubertin 30, sala Santa Cecilia, oggi alle 20,30; replica domani alle 18, biglietti da 19 a 52 euro, 068082058, www.auditorium.com

