Sos maltempo: 750 richieste di aiuto per allagamenti e alberi caduti

Valeria Arnaldi

Alberi abbattuti in via Salaria, direzione Centro, e pure in via Mattia Battistini al civico 236, a Primavalle. Allagamenti in via dei Prati Fiscali ma anche in via Flaminia (all'altezza di Belle Arti) e in via Portuense.

Il maltempo che si è abbattuto ieri su Roma ha portato anche cornicioni, cartelloni pubblicitari e tegole pericolanti. Inevitabili i disagi alla circolazione con auto in panne, specie nei sottopasso, problemi per alcune linee del servizio pubblico, nonché incidenti tra veicoli causati dalle piogge per l'asfalto bagnato e la ridotta visibilità. Sono state oltre 200 le telefonate ricevute dai vigili del fuoco sin dalle piogge cadute nella mattinata, ma in particolare per il nubifragio che dalle 17 si è abbattuto sulla Capitale. Più di 500 quelle giunte ai vigili urbani, 50 gli interventi della Protezione Civile. Nonostante fossero annunciate, le violente precipitazioni accompagnate da forti venti hanno creato consistenti disagi pressoché in tutti i quartieri romani e anche nella provincia. Tra le aree più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina, Castelli Romani ma nessuna zona è stata risparmiata dai disagi. Alberi sono caduti sulla carreggiata in piazza della Libertà a Prati, in via Cassia all'altezza di via Igino Lega, a Tor Pignattara all'altezza di via Pietro Rovetti, in via delle Valli, all'incrocio con via Conca d'Oro, secondo quanto registrato dal servizio LuceVerde Roma. E ancora, a Tor Tre Teste, a largo Labia, all'Eur, in via Baldo degli Ubaldi, via Aurelia. In via Ardeatina, un albero si è abbattuto su un'auto, fortunatamente senza gravi conseguenze. La Cassia Veientana è stata temporaneamente chiusa al transito in corrispondenza del km 10, in direzione Roma, per il crollo di un grosso albero: inevitabili le code. Sul posto sono intervenute squadre Anas e Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e il ripristino della circolazione. Allagato il sottopasso in via Ettore Fieramosca, a Casal Bertone. Acqua alta anche in via Tuscolana, via Pineta Sacchetti, via Antonio Silvani, via del Fosso del Dragoncello, la zona di via di Marco Simone, momentaneamente chiusa al traffico, in via Trionfale e in molte altre strade. Intorno alle ore 18, inoltre, una tromba marina si è abbattuta su Capocotta e - poco dopo - ad Ostia.

riproduzione riservata ®

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

