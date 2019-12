Sono 36 le persone arrestate per spaccio di droga dai Carabinieri, nel corso della settimana appena trascorsa. Questo il bilancio dei servizi di controllo straordinario ad alto impatto nella Capitale da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma, nel corso del piano di intervento approvato nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 15 novembre scorso, nei quartieri dove maggiore è presente lo spaccio di stupefacenti.

I militari hanno sequestrato centinaia di dosi di droga, soprattutto cocaina e hashish, pronte per essere smerciate nelle varie piazze di spaccio della Capitale. Tutti gli arresti sono stati eseguiti nel corso dei controlli straordinari, a cui hanno preso parte centinaia di Carabinieri, scattati al Quarticciolo, a Centocelle, alla Magliana, a Corviale, a Primavalle, a Tor Bella Monaca e a Ostia. Nel fine settimana, inoltre, sono proseguiti anche i servizi di controllo nei luoghi della movida, in particolare nelle zone di San Lorenzo, Trastevere e Ponte Milvio, attività che i militari svolgono per garantire un sano divertimento ai frequentatori e tranquillità ai cittadini residenti.

Il bilancio conta 3360 persone e 2546 veicoli controllati, 6 persone denunciate a piede libero e altre 7 persone segnalate all'Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe, sorprese in possesso di modiche quantità di stupefacenti dichiarate per uso personale. Non sono mancati i controlli agli esercizi commerciali: sono state 7 le attività ispezionate, in due di queste sono scattate le sanzioni per la violazione dell'ordinanza comunale per il mancato rispetto degli orari di accensione delle slot machine.

