Simona Santanocita C'è Fabio Avaro fra gli Uomini targati Eva, commedia

C'è Fabio Avaro fra gli Uomini targati Eva, commedia in scena da domani al teatro Roma. Lui è Ciccio, meccanico romano sfaccendato che con il socio Pino (Giuseppe Cantore) e Nicola (Enzo Casertano) ragazzo di bottega, viene scosso dall'arrivo di una bellissima donna - Ramona Gargano - con l'auto in panne.

Chi sono Ciccio e soci?

«Due meccanici senza arte né parte e un ragazzo di bottega; ma 50enne, in breve tre sfigati».

E la vita privata del suo personaggio?

«Insoddisfacente, con una moglie dai modi non proprio signorili e quattro pesti per figli».

Come reagisce Ciccio all'arrivo di Eva?

«Mostra il suo lato più istintivo: vorrebbe portarsela al letto».

Questo approccio al mondo femminile rispecchia la realtà?

«Ci siamo domandati se un approccio ancora così imbranato non risultasse anacronistico, ma poi abbiamo convenuto col regista Silvio Giordani che l'uomo, in questo senso, non si è evoluto».

L'emancipazione della donna inibisce gli uomini?

«Moltissimo. È facile sentirsi intimoriti e defraudati e dove c'è scarsa cultura la risposta può essere violenta, una cosa da condannare».

Cosa pensa del mondo femminile?

«Darei il nostro Paese in mano alle di donne. Gli uomini, finora, hanno fatto bei danni»».

Luca Argentero è stato attaccato sui social per aver detto che l'ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo

«Sono d'accordo, credo l'attacco sia dovuto a piccoli rigurgiti di estremismo femminista, e gli eccessi non vanno bene in nessun contesto».

Lei come si comporta?

«Per esempio la donna che paga con me deve ancora nascere, e non perché io sia il maschio ma perché ci sono cose che è bello fare».

Cose belle da ricevere?

«A conferma che non mi sento appunto il macho, mi piace ricevere i fiori in camerino dalla mia fidanzata al debutto di uno spettacolo».

