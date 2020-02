Roberto Herlitzka

TEATRO BASILICA

Un nobile del primo 900 cade da cavallo mentre interpreta Enrico IV in una mascherata equestre, si sveglia credendo di essere davvero l'imperatore di Franconia e finirà per fingere per sempre la sua follia. Dal testo di Pirandello, per la regia di Antonio Calenda. Nel cast Daniela Giovanetti, Armando De Ceccon, Sergio Mancinelli, Giorgia Battistoni, Lorenzo Guadalupi.

Piazza Porta S. Giovanni, 10, a oggi all'8/03, bigl.

30 euro, 3929768519

Max Paiella

TEATRO GOLDEN

Protagonista da anni della trasmissione cult di Rai Radio Due Il ruggito del coniglio, in scena con il suo spettacolo Il Boom

di cui è autore e regista: spettacolo che scava nelle nostre radici musicali scoprendo cose che non avremmo mai immaginato. Sul palco con il polistrumentista Flavio Cangialosi.

Via Taranto 36, da oggi

al 15/03, bigl. 30 euro, teatrogolden.it

