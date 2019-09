PATTO ALLE REGIONALI

La coalizione giallorossa (M5s-Pd) trova il suo candidato per le prossime regionali dell'Umbria. «Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. È ora di ricostruire il futuro di una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti». Con queste parole infatti il presidente di Federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi accoglie l'invito a candidarsi a presidente dell'Umbria. «Invito che - spiega - tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto».

Luigi Di Maio commenta così la scelta: «La persona giusta per ricucire quel rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini che in Umbria, dopo lo scandalo sulla sanità, oramai sembra perso. Quella che inizia oggi è una nuova sfida, una nuova avventura». Per Zingaretti (Pd) si tratat di una candidatura «bella e forte. Con Bianconi si schererà l'Umbria che non si arrende».

