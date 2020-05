«Papà voglio tornare a scuola». Come prima cosa ho provato la febbre a Maddalena. Lei, solitamente dormigliona che si sveglia all'alba per venirmi a dire questa bestemmia non poteva stare bene. E invece aveva appena 36,2. Poi, durante la giornata anche Gabriele ha mostrato segni preoccupanti di cedimento: «Però a settembre ricomincia la vita di prima vero? Cioè ricomincia la scuola vero?». All'inizio pensavo che se ne volesse sincerare per evitarla, ma poi ha continuato: «Mi mancano la maestra e i miei compagni. Al momento questa malattia ha preso solo due figli su cinque, ma anche il più grande sta mostrando segni allarmanti. Alla fine la pandemia ci sta regalando anche queste sorprese. Basterebbe leggere le centinaia di mail ricevute in queste ore dalle mamme e dai papà preoccupati per una non riapertura totale delle scuole a settembre. Lo dico quasi 5 mesi prima: non facciamo scherzi. Le famiglie italiane hanno fatto miracoli con la DaD, ma a settembre riapriamo le scuole. Abbiamo circa 130 giorni per organizzarci bene.

Giovedì 28 Maggio 2020

