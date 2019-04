Paola Pastorini

Il sogno delle donne? Ancora andare all'altare in abito bianco. Ma con piglio moderno e spiritoso, perché sposarsi fa parte di un modo di essere e di vivere la vita.

Segue la tendenza Sì Sposaitalia Collezioni, che si propone con nuovo format da domani a lunedì a Fieramilanocity Milano.

Un calendario composto di eventi e sfilate per diventare ancora di più «strumento utile e fondamentale per tutti i professionisti, buyer per primi», spiega Simona Greco, group exhibitions director di Fiera Milano. Tra i giovani spiccano i nomi di Robert Cavalli, Efisio Marras (foto) che conferma la collaborazione con Bellantuono, Davide Grillo in sinergia con Creazioni Maria Pia. In fiera i designer più rappresentativi del settore come Amelia Casablanca, Antonio Riva Milano, Bellantuono, Blumarine. Sul fronte internazionale nuovi ingressi come Tony Ward Couture, Zac Posen. Un'area del salone sarà dedicata alla mostra Francesco Scognamiglio Icons. Si può ammirare una selezione di capi unici indossati da Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, Nicole Kidman, Kendall Jenner, Rihanna firmati dal couturier napoletano.

