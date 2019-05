Panariello, Conti, Pieraccioni show Risate per tre allo stadio il 18 giugno

I successi del momento, la comicità toscana e un evento alla sua prima edizione che è già un cult. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone parte la stagione estiva Sounds Best, in programma tre serate con gli show più amati, nelle uniche date estive per il Centro-Sud Italia, previste per il 18, 20 e 27 giugno.

Ad aprire la stagione martedì 18 giugno Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni (nella foto)con il Summer Tour, lo show con il trio di mattatori protagonisti indiscussi della scena che solo a Firenze, è stato visto da oltre quindicimila spettatori. Il segreto del successo? «Ci divertiamo - sintetizza Panariello - Con il testo scritto in un modo, poi siccome si allunga sempre di più abbiamo dovuto tagliare. Perché uno si affeziona alle battute. Senza farci scoprire abbiamo tagliato quelle di Leo. E quindi lui fa sempre meno» (biglietti da 25 euro). Giovedì 20 giugno tutti in Spagna con Alvaro Soler, pronto a dominare le classifiche dell'estate 2019 con la nuova canzone-tormentone La Libertad. L'ex giudice di X Factor e cantante di fama mondiale, farà scatenare i suoi fan al ritmo del suo inconfondibile pop-latino (biglietti a partire da partire da 34 euro).

A chiudere la stagione estiva è Fedez giovedì 27 giugno con Paranoia Airlines. Un'occasione per cantare i suoi principali successi come Magnifico , L'amore eternit, Vorrei ma non posto, Senza pagare e ascoltare i nuovi brani tratti da Paranoia Airlines (uscito il 25 gennaio), album disco di platino in una sola settimana e che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI (biglietti da 35 euro, per chi volesse accedere a tutti e tre gli eventi c'è la possibilità di acquistare un abbonamento a partire da 80 euro).(I. D. G.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

