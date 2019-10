Ottobre più caldo di sempre a Roma e nel resto del Sud

Lorena Loiacono

Italia spaccata a metà tra alluvioni al Nord e siccità (con bel tempo) al Sud, mentre Roma sta attraversando una settimana da record con temperature che arrivano fino a 29 gradi in centro. E così l'ottobrata romana diventa estate. Spiega Massimo Ciccazzo meteorologo dell'Associazione Bernacca: «Le correnti sciroccali sul Sud, sulle Isole e sul Centro fanno raggiungere i 30 gradi in Sardegna mentre sul medio versante tirrenico sono stati toccati 29 gradi a Roma, cosa che non avveniva dal 2006. Ma al Sud, nei campi, è allarme siccità: «Il caldo record e la mancanza di pioggia ha fatto scattare l'allarme siccità fuori stagione - spiega la Coldiretti - questo l'autunno che si classifica fra i più bollenti dall'anno 1800, con una temperatura di 1,27 gradi sopra la media».

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

