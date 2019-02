Otto donne

e un mistero

TEATRO CIAK

In anteprima nazionale la commedia thriller di R. Thomas con Anna Galiena (foto), che ha curato la traduzione, Debora Caprioglio, Caterina Murino. Regia di Guglielmo Ferro, mu- siche Massimiliano Pace.

Via Cassia 692, domani ore 21 e domenica ore 17,

25 euro, 0633249268

Call Center 3.0

TEATRO DEI SERVI

Una commedia brillante, a tinte un po' tragiche, un po' rosa, con un finale da ultimo dell'anno: perché infondo Un mondo migliore è davvero possibile.

Scritto e diretto da Roberto D'Alessandro, con Franco Oppini, Milena Miconi, Luca Capuano, Karin Proia Pietro Genuardi, Roberto D'Alessandro e Cecilia Taddei.

Via del Mortaro 22, da oggi al 10/03, 20 e 24 euro, 066795130

Sarah Bernhardt

nonostante tutto

FOYER TEATRO VALLE

Quattro incontri dedicati alle storie delle grandi attrici che hanno recitato e abitato il Valle. Con le voci di Alvia Reale, Simone Francia, Sara Scotto

di Luzio, testi a cura di Emanuela Pistilli, musiche live da Alice Cortegiani.

Via del Teatro Valle 21

oggi alle 21, ingr. libero

Antonio Fraddosio

GALLERIA D'ARTE MODERNA

Le tute e l'acciaio, il monumento antiretorico dedicato agli operai dell'Ilva e alla città di Taranto:

la sua visione al pubblico è stata prorogata

al 5 maggio.

Via F. Crispi 24,

info 060608

