NUOVO SINGOLO

MILANO - «Andare controvento è andare verso se stessi. Dritti per la propria strada, inseguendo quello che vogliamo essere e non quello che dobbiamo essere». Federica Camba, in arte La Camba spiega così il singolo Controvento, appena uscito che, come racconta, anticipa il nuovo disco che sarà pubblicato nei prossimi mesi. Musicista, produttrice, cantautrice, romana di origine, sarda di adozione e milanese un po' per scelta, ha alle spalle due album da solista - Magari oppure no e Buonanotte sognatori. E più di 10 milioni di copie vendute con brani scritti per Laura Pausini, Luca Carboni, Nek, Emma, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Marco Masini (due canzoni per il Festival di Sanremo) - con cui, lo scorso settembre, è salita sul palco dell'Arena di Verona. «Per andare controvento ci vuole coraggio - dice - Ma in questo momento in cui tutti cercano il vento, per andare con il vento, io scelgo di andare per la mia direzione». (R. Vec.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

