NON È UN PAESE PER CIOFANI

Daniel Ciofani vittima della banda del Rolex della Capitale. L'attaccante del Frosinone, di rientro dalla trasferta di venerdì sera in casa della Juventus, è stato rapinato domenica mattina intorno alle 11,30 in via Federico Cesi nel quartiere Prati. Il capitano della squadra ciociara, 33 anni, era a bordo della sua auto quando uno scooter lo ha sorpassato urtandogli lo specchietto del lato guidatore.

Istintivamente Ciofani ha abbassato il finestrino per sistemare lo specchietto e controllare che fosse tutto apposto. Ma alle sue spalle è sopraggiunto un altro scooter e il conducente, probabilmente un complice, gli ha strappato l'orologio dal polso. Il calciatore ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione Prati. Le forze dell'ordine stanno studiando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire al responsabile che, tuttavia, indossava il casco coprendo di fatto il viso. Non è ancora chiaro se le due persone in sella ai due mezzi fossero realmente d'accordo tra loro, ma la dinamica ricorda molto da vicino il classico trucco dello specchietto: distrarre il guidatore lanciando l'esca e colpirlo nel momento di debolezza. Un episodio simile era già avvenuto poco più di un mese fa, il 10 gennaio, in zona Ponte Milvio, a Roma Nord, quando un uomo di 41 anni è stato preso di mira da due rapinatori che gli hanno sfilato il Rolex mentre stava salendo sulla sua auto. La vittima è stata sorpresa in via della Maratona e i due malviventi gli hanno strappato l'orologio dal polso.

L'uomo riuscì anche a prendere il numero di targa dell'Honda Sh ma quest'ultimo risultò rubato a Napoli. Lo scorso 23 ottobre invece un doppio furto in poche ore, messo a segno da un malvivente a bordo di uno scooter, prese di mira l'Aventino e l'Eur. Stessa dinamica: finestrino abbassato e in pochi secondi la rapina è fatta. In questo caso la vittima rimase ferita al polso nello strappo del cinturino. A maggio davanti una pizzeria in via di Grottarossa un giovane di 22 anni ha rubato un Rolex a un uomo in pieno pomeriggio. Il giorno dopo ha tentato di venderlo ma, mentre stava portando a termine la contrattazione, è stato scoperto dalla polizia che lo ha arrestato.

