Nico Riva Continua lo stop a tutti i diesel a causa dell'emergenza smog, che

Continua lo stop a tutti i diesel a causa dell'emergenza smog, che non accenna a migliorare. Virginia Raggi ha confermato il blocco anche per oggi e domani. Per altri due giorni, dunque, tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 a Euro 6 non potranno circolare nella Fascia Verde nelle due fasce orarie 7.30-10-30 e 16.30-20.30.

La sindaca ha inoltre disposto per il 19 gennaio la Domenica Ecologica, vale a dire che dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 i veicoli a motore non potranno circolare nella Fascia Verde.

Roma è nella morsa dell'inquinamento da una settimana intera. Nella giornata di lunedì 13 (dati Arpa Lazio) otto centraline su tredici hanno segnato il superamento dei limiti di Pm10 nell'aria. Dall'inizio del 2020, alcune centraline hanno registrato quasi tutti i giorni valori superiori alla legge (50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria). Guida la triste classifica Tiburtina, con undici giorni su tredici oltre il limite, seguita da Magna Grecia e Cinecittà, subito dietro con dieci giorni ciascuna.

L'Arpa ha ribadito che gli sforamenti non possono essere più di trentacinque all'anno, ragion per cui ciò che sta accadendo solo in questo inizio gennaio desta ancora più preoccupazione. Secondo le previsioni dell'Arpa, la qualità dell'aria a Roma dovrebbe cominciare a migliorare sabato 18. Sino a venerdì, invece, la Capitale resta avvolta da una macchia rossa che indica valori tra i 50 e 100 Pm10.

Ma nonostante i tentativi del Campidoglio di affrontare il problema, la situazione inquinamento non sembra voler venire incontro all'amministrazione Raggi, bersagliata sia dalle opposizioni politiche che dai cittadini comuni. Lo stop ai diesel e le limitazioni per altri veicoli nella Ztl Fascia Verde, infatti, hanno suscitato le proteste di una grossa fetta della cittadinanza romana, di Legambiente e di Fratelli d'Italia. Una delle lamentele più diffuse, ha scritto il Messaggero, è quella dei genitori che si chiedono come portare i figli a scuola.

Il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha infine sottolineato che «ogni giorno, secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, 208 persone muoiono in Italia a causa dello smog. Una drammatica emergenza sanitaria nel nostro Paese di cui nessuno parla».

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

