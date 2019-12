Michela Poi

Divertente, esagerata e senza filtri. A tre anni dal suo esordio sulla scena televisiva italiana con la prima stagione di #Riccanza - che l'ha trasformata di fatto in una big celebrity - e dopo essere stata al timone della prima edizione di Ex on The Beach Italia, Elettra Lamborghini diventa la protagonista assoluta di una serie tv incentrata sulla sua vita: Elettra Lamborghini - Twerking Queen, in onda dal 3 dicembre su Mtv alle 22.00. La regina del trash si metterà a nudo più di quanto non abbia mai fatto prima, svelando al pubblico particolari inediti della sua vita privata: dalla carriera alla famiglia, fino alla sua storia d'amore con il deejay Afrojack. Il tutto condito dalla sua piccante ironia. Svestiti gli abiti di bomba sexy e glamour Elettra metterà in luce aspetti inediti della sua personalità. Senza dimenticare il suo primo amore: il canto. «Sono una ragazza che vuole fare moltissime cose racconta ho tantissime idee in testa ma la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto».

Non mancherà un'incursione nei dintorni di Bologna, nella villa di famiglia di Elettra: il suo buen retiro. Tra video e foto d'infanzia si conoscerà più da vicino il anche il rapporto con la sua famiglia: «Ho preso il carattere buono della mamma e la cazzima di mio padre», spiega. Un mix che, almeno fino ad ora, si è rivelato più che vincente.

Martedì 3 Dicembre 2019

