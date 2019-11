Michela Poi

Comincia con un colpo di scena il processo per i presunti depistaggi sul caso Cucchi, il giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. Il giudice Federico Bonagalvagno si è astenuto dal processo, che vede imputati otto carabinieri. Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. Il nuovo giudice monocratico nominato è Giulia Cavallone. Il ministero della Giustizia ha presentato istanza di costituzione di parte civile. Tra quelle già costituite, la presidenza del Consiglio dei ministri e l'Arma. «Io e i miei genitori siamo allo stremo delle forze», ha commentato la sorella Ilaria Cucchi, presente nell'aula bunker di Rebibbia. «Mamma e papà sanno già di essere condannati all'ergastolo di processi che si protrarranno fino alla fine della loro vita». Giovedì poi sarà la giornata centrale, con la sentenza del processo bis sulla morte di Stefanoe la decisione dei giudici del processo in Corte d'assise d'appello contro cinque medici dell'ospedale.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA