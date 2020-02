Michela Greco

Da Il richiamo della foresta ad Apocalypse Now - Final Cut, da Alberto Sordi ai Video essay. Per il settimo anno consecutivo la rassegna Cinema al Maxxi porta il linguaggio della settima arte - e non solo - nel Museo delle Arti del XXI secolo, di via Guido Reni con film, anteprime e incontri da oggi al 29 marzo. Organizzata nell'ambito di CityFest e curata da Mario Sesti, la manifestazione prende il via oggi con i documentari La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese e Alberto Sordi, un italiano come noi di Silvio Governi, dalla sezione Extra Doc Festival (con 10 titoli in concorso, giuria presieduta da Daniele Luchetti), mentre Alice Family propone da sabato (poi ogni domenica) sei film per tutta la famiglia. Il primo, in anteprima, sarà Il richiamo della foresta di Chris Sanders con Harrison Ford (foto), con la distribuzione del libro di Jack London ai giovani spettatori e una lettura di Elisa Del Genio, interprete de L'amica geniale.

«Con i nostri sei film - hanno spiegato i direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli - rappresentiamo tutte le età dell'infanzia in modo complesso, compresa la pubertà, di solito poco raccontata, e affrontiamo temi delicati come la morte e la sessualità». In concomitanza con l'uscita dei loro nuovi film, Carlo Verdone e Gabriele Muccino incontreranno il pubblico. Infine la novità del Video Essay Film Festival, grazie al quale gli studenti universitari e delle scuole di cinema potranno cimentarsi con video-saggi critici su un autore, un tema o un genere cinematografico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA