MILANO - Non solo inventare gioco e segnare valanghe di reti. Anche distruggere ed evitare che l'avversario faccia gol viene ormai pagato a peso d'oro.

Una tendenza, per difensori e portieri, esplosa soprattutto negli ultimi anni di mercato e riportata di stretta attualità in Italia dai 75 milioni di euro che la Juventus pagherà all'Ajax per Matthijs De Ligt. Per molti, viste le qualità e l'età del centrale arretrato olandese (20 anni il prossimo 12 agosto) un acquisto che in bianconero sposterà gli equilibri più di quello di Cristiano Ronaldo del luglio scorso. D'altra parte la Vecchia Signora fece da apripista quando ancora c'erano le lire: nell'estate 2001, infatti, la Juventus prese dal Parma Lilian Thuram per una cifra equivalente a 41,5 milioni di euro: record per un difensore, battuto nel 2002 da Rio Ferdinand, passato dal Leeds al Manchester United per 46 milioni.

Non contenta la Juve, pochi giorni dopo, si sarebbe assicurata sempre dai ducali Gianluigi Buffon: affare complessivo da oltre 52 milioni di euro, convertitore dal vecchio conio alla mano.

Oggi i 75 milioni di De Ligt sono tanti, ma rischiano di impallidire rispetto agli 89 milioni che il Manchester United (ancora lui) starebbe per versare al Leicester per avvalersi delle prestazioni sportive del 26enne centralone dell'Inghilterra Harry Maguire.

Se la trattativa andasse in porto, diventerebbe il più oneroso di sempre per un difensore, superando il trasferimento, datato dicembre 2017, dell'olandese Virgil Van Dijk dal Southampton al Liverpool per 85 milioni di euro. E se mai un giorno Aurelio De Laurentiis decidesse di privarsi di Kalidou Koulibaly? Forse un altro primato assoluto, visto che il Napoli valuta il suo fenomeno senegalese 90-100 milioni.

Cartellini pesantissimi per i difensori. Per non parlare dei portieri. Clamorosa l'estate 2018. 73 milioni (bonus compresi) elargiti dal Liverpool alla Roma per il brasiliano Alisson Becker, a pochi mesi dall'ingentissimo esborso per Van Dijk.

Palanche, valse però una Champions League conquistata dalla compagine allenata da Jurgen Klopp un mese e mezzo fa. A stretto giro, ecco anche gli 80 milioni di clausola rescissoria pagati dal Chelsea all'Athletic Bilbao per il basco Kepa Arrizabalaga. I soli 40 milioni con cui il Real Madrid ha prelevato dai Blues il belga Thibaut Courtois sono stati un affare.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

