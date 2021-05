Mario Landi

L'Italia vede la luce. E a rappresentarla plasticamente è una curva dei nuovi casi di Covid-19 in picchiata, con un calo di oltre il 30% in una sola settimana. Sempre più netta anche la riduzione della pressione sulle strutture sanitarie, che riflette l'effetto dei vaccini sulle categorie più a rischio: in 6 settimane sono diminuiti del 60% i ricoveri in ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva. A metterlo in luce è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 maggio 2021.

L'analisi mostra, rispetto alla settimana precedente, una diminuzione di nuovi casi (43.795 rispetto a 63.409, pari a - 30,9%) e dei decessi (1.215 rispetto a 1.544, pari a -21,3%). In calo anche i ricoveri con sintomi (11.539 rispetto a 14.937, pari a - 22,7%) e le terapie intensive (1.689 rispetto a 2.056, pari a -17,9%). «Continua la riduzione dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a 6 settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale».

Tutte le Regioni confermano un trend in riduzione dei casi e sono sotto le soglie di allerta sia per l'area medica che per le terapie intensive. Numeri che spingono i più ottimisti a ipotizzare una Italia tutta in zona bianca entro il 21 giugno.

Intanto l'Europa sembra decisa a puntare sempre più su Pfizer-BionTech per le vaccinazioni contro il Covid e le sue varianti: ieri la Commissione Ue ha firmato il contratto con l'azienda per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi per il periodo 2021-2023. E la stessa Pfizer annuncia che è ormai vicino l'ok anche per i vaccini ai bambini da 6 mesi a 11 anni: «Speriamo di ricevere l'autorizzazione entro l'inizio del 2022», A marzo, Pfizer e BioNTech hanno inoculato il proprio vaccino ai primi bambini sani in uno studio globale di fase 1/2/3.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA