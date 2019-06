Mario Landi

Il centrodestra conquista Cagliari dopo 8 anni: finisce l'era Zedda e comincia quella di Paolo Truzzu, 46 anni, attuale consigliere regionale di FdI, incarico che dovrà lasciare per vestire la fascia tricolore.

Un vero exploit per il suo partito, che con l'11,6% diventa il primo del centrodestra nel capoluogo e secondo in assoluto dopo il Pd (16,3). Un risultato che fa esultare la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «È un trionfo». Una manciata di preferenze, 1.582, divide Truzzu dalla candidata sconfitta, l'assessora uscente all'Urbanistica Francesco Ghirra, braccio destro di Zedda nella precedente legislatura. E così il centrosinistra chiede adesso il riconteggio: «Considerate le 1.300 schede nulle e le oltre 20 contestate, ci sono solo 80 voti che ci separano dal ballottaggio», chiarisce Ghirra, che alla fine si fermerà al 47,7%, invitando il vincitore alla prudenza. «Ma quale prudenza - replica Truzzu - il sito del Comune scrive che ho raggiunto il 50,12%, nel 2016 Massimo Zedda vinse al primo turno col 50,01 e nessuno si pose problemi». Comunque vada, la performance complessiva del centrosinistra è stata deludente. Lo ammette lo stesso segretario nazionale del Pd: «Sono risultati purtroppo non incoraggianti su cui dobbiamo riflettere», commenta Nicola Zingaretti.

