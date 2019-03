Magliana, un autosalone totalmente abusivo

Luca Calboni

Auto costosissime ma dalla provenienza sospetta, vendute in un autosalone che operava al pubblico senza le necessarie autorizzazioni. Per questo gli agenti della polizia di Stato del commissariato San Paolo hanno apposto i sigilli allo showroom in zona Magliana.

La concessionaria era specializzata nella vendita di automobili prestigiose e di grande cilindrata, il cui costo arrivava anche a diverse decine di migliaia di euro. Gravi le mancanze riscontrate dai poliziotti all'interno dell'attività: in primis alcune delle auto esposte all'interno del rivenditore risultavano prive della loro targa. Non solo, perché, alla richiesta di presentare i documenti relativi, il titolare della concessionaria non sarebbe stato in grado di fornire alcun dato circa la loro immatricolazione o provenienza. Il rischio è quindi che i mezzi messi in vendita dal concessionario provenissero da mercati esteri o, peggio ancora, fossero stati rubati ai legittimi proprietari per poi essere rivenduti. Per questo motivo gli agenti hanno sequestrato i mezzi, in attesa di ulteriori e maggiormente approfondite indagini. Così come saranno oggetto di ulteriori indagini anche alcune delle targhe prova in uso al concessionario: l'autosalone infatti avrebbe utilizzato delle targhe verosimilmente falsificate. Sembrerebbe infine che l'attività fosse svolta senza nessuna delle necessarie autorizzazioni.

Per le risultanze investigative che sono state inoltrate alla divisione della polizia amministrativa della Questura, il Questore di Roma ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività, che è stata notificata dagli agenti del commissariato all'autosalone. L'accertamento effettuato dalla polizia di Stato nell'attività commerciale in zona Magliana si inserisce in un più ampio contesto di controlli amministrativi svolti nella zona dagli agenti della polizia di Stato.

