Ma parte il restyling per i parchi

È ai nastri di partenza una vasta operazione di restyling che riguarderà parchi, giardini e ville storiche di Roma. Si va da Villa Sciarra a Villa Fiorelli, da Parco Nemorense a Villa Pamphilj fino a Villa Borghese. A presentarla, ieri mattina, è stata Virginia Raggi insieme al presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S). Delle 20 gare per il restyling di altrettante aree verdi, alcune sono state già completate ed altre sono in fase di aggiudicazione. Interventi attesi da anni, che inizieranno gradualmente. A dare il via la riqualificazione del Parco di villa Fiorelli, mentre entro la fine di giugno i lavori inizieranno a Eroi di Cefalonia e Largo Mola di Bari. A luglio toccherà al Parco di Salone, mentre a settembre si apriranno i cantieri di Parco Nemorense, Villa Sciarra e del Giardino di Viale Carlo Felice. Seguiranno, a procedure ultimate, gli interventi nei restanti parchi. Soddisfatta la sindaca Virginia Raggi secondo cui «dopo anni finalmente si torna ad investire sui parchi e sulle ville storiche di Roma con importanti somme e gare trasparenti. Dodici milioni di euro per riqualificare molte aree verdi: un'opportunità per migliorare gli spazi, con un'attenzione particolare ai bambini e al ruolo ludico-educativo del parco».(P. L. M.)

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

