le anim@il

Caro dott. Alessandro Benvenuti, sono una lettrice di Torino, ma lavoro a Milano, che apprezza molto la rubrica per i suoi preziosi consigli green e per la sensibilità con la quale tratta argomenti anche delicati.

Mi farebbe piacere avere un suo parere riguardo un bel gattone mix europeo/siamese di circa 10 anni, Curry, di cui mi occupo perché è di mia zia: ho notato che ha un dente dell'arcata posteriore piuttosto scuro, come se fosse cariato o colpito da tartaro. Causa dolore? Si può rimediare senza ricorso ad anestesia? Spero di avere il suo aiuto. Grazie di cuore, cordiali saluti.. Sabina

Cara Sabina penso che il tuo amato Curry debba essere visitato per poter fare una giusta valutazione generale ed in particolare esaminare in modo molto accurato la sua bocca.

I problemi presenti infatti potrebbero essere vari: in primo luogo si può ipotizzare una banale presenza di tartaro, ma anche la possibile presenza di alcune carie, oppure potrommo trovarci di fronte alle avvisaglie di una forma infettiva in atto.

Ti avviso che se si trattasse di problemi di natura odontoiatrica, sicuramente sarà necessaria una sedazione per permettere al collega veterinario che la seguirà di poter lavorare nel modo migliore possibile per asportargli il tartaro e curare l'eventuale carie. Questa eventualità non deve in alcun modo preoccuparti perché una sedazione non comporta alcun rischio e non farà assolutamente soffrire il tuo bel gattone.

Come metodo naturale intanto puoi utilizzare questi rimedi naturali: Gel di Calendula e/o Aloe, dell'Echinacea Tintura Madre e dell'Idraste Tintura Madre, 5 gocce di ognuna in una tazzina di acqua tiepida, immergendo un cotton- fioc per poi passarglielo delicatamente sulle gengive infiammate.

In questa maniera otterrai una azione antisettica sulla mucosa orale decisiva anche per lenire eventuali dolori. Datemi appena potrete vostre notizie, a presto. Un caro saluto a te ed una bella carezza alla tua Curry, vedrai che ne uscirete presto.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

