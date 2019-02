La famiglia Addams resuscita tra pernacchie e ospiti Doc

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

di Marco Castoro Rita Vecchio«Spaccare il mondo in due, sputare il nocciolo (dei veleni) con quell'ingenuità delle canzoni mie di un cuore incredulo (alle critiche)». Al secondo ciak Baglioni si sblocca e tutta la famiglia Addams reagisce alla grande. Al punto da prendere a pernacchie le polemiche ed esorcizzare i timori con un allegorico numero che ricorda un po' il Goganga di Giorgio Gaber.Claudio Bisio e Veronica Raffaele sono più sciolti rispetto all'esordio. Tutto gira meglio, audio compreso. Il duetto con Fiorella Mannoia strappa applausi. In fondo Quello che le donne non dicono fa comodo a Baglioni. Almeno si evitano polemiche. Dunque «Meglio andare incontro alla realtà e farsi travolgere da un vento di follia». Baglioni e Cocciante cantano Margherita è un altro momento da brividi. Si rivedono Pippo Baudo e Michelle Hunziker per una passerella con tanto di numero musicale. L'entrata in scena di Marco Mengoni è il clou. Prima canta con Tom Walker, poi con Baglioni si esibisce in Emozioni. Versione troppo lenta. Altro omaggio a Battisti è il brano Un'avventura cantato dagli ospiti Laura Chiatti e Michele Riondino. Ci si commuove pensando a Pino Daniele, a cui viene assegnato il premio alla carriera. Mentre si ride con le gag di Pio e Amedeo. E questa volta ride anche Lorenzo Suraci, il patron di Rtl 102.5, il più polemico col Festival di Baglioni targato Salzano.LE CANZONI IN GARA - Achille Lauro chi? La ventata rivoluzionaria del rapper insieme a Boss Doms trascina con Rolls Royce. Le parole nuove di Einar restano nel limbo delle incomprensibili. Mentre i tre ragazzi de Il Volo in versione 2.0 cantano meglio della prima sera. La bravura del cantante si vede nei momenti difficili, si sa. Così Arisa che svolazza con la voce e si perde una battuta di Mi sento bene, ma svolazza meglio di prima. Nek vince per l'energia di Mi farò trovare pronto. L'Argentovivo di Daniele Silvestri fa riflettere, mettendo in cattedra il cantautorato dal testo duro con il ritmo del rap di Rancore. Solo una canzone degli Ex-Otago non decolla, Ghemon con Rose viola è audace. Mentre la diva Loredana Bertè si gode il suo standing con Cosa ti aspetti da me. Ci pensa Paola Turci a riportare con L'ultimo ostacolo alla ballad morbida e sensuale prima di chiudere con la grinta dei Negrita con I ragazzi stanno bene e il duo da teen, Federica Carta e Shade e la loro Senza farlo apposta. Il sipario si chiude.riproduzione riservata ®