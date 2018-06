Kluivert, visite firma e poi selfie e sorrisi per tutti

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Più di Bieber e Timberlake, a Roma la Justin mania ha un solo cognome: Kluivert. L'olandese, sbarcato nella notte di lunedì a Fiumicino dove ad accoglierlo c'erano oltre 200 tifosi in festa, ieri ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Educato e disponibile Kluivert - accompagnato da uno dei tre fratelli peraltro tutti calciatori - si è intrattenuto coi cronisti e ha concesso selfie ed autografi a una trentina di ragazzi. Nel pomeriggio la visita a Trigoria e la firma su un quinquennale da 1,3 milioni più bonus. Non è arrivato l'annuncio per motivi burocratici, ma Justin ha avuto modo di parlare con Totti che nei giorni scorsi aveva telefonato a papà Patrick per convincerlo a dire sì alla Roma.L'Ajax si è convinto davanti a 17,5 milioni divisi in 15 di parte fissa più 2,5 di bonus e a una percentuale del 9% sulla futura rivendita. «Sono davvero felice, non vedevo l'ora si chiudesse l'accordo», ha detto Justin che in questi giorni attendeva la telefonata di Monchi per imbarcarsi da Ibiza verso la capitale. L'olandese ripartirà per le vacanze per farsi trovare pronto al raduno del 4 luglio a Trigoria. Il colpo Kluivert ha convinto pure i bookmaker ad abbassare la quota scudetto della Roma passata da 8 a 7.(F.Bal.)riproduzione riservata ®