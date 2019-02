James Perugia

«Guardate quante è brutto! Girati, così non ti devo guardare». Queste parole terribili che nessun bambino dovrebbe sentirsi dire, sarebbero state rivolte a un piccolo di colore dal suo maestro, colui che dovrebbe proteggerlo, davanti a tutta la classe. L'episodio gravissimo è stato denunciato in un post su facebook, poi cancellato, dal genitore di un altro bambino. La vicenda è avvenuta nella scuola elementare di Monte Cervino, un quartiere di Foligno. «Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare», avrebbe continuato il maestro, per poi costringere il piccolo ad alzarsi e mettersi a fissare il muro, così i compagni non sarebbero stati «obbligati» a guardarlo. La giustificazione del maestro sarebbe stata che stava facendo un esperimento sociale. L'uomo avrebbe fatto la stessa cosa con la sorellina maggiore del piccolo, che frequenta un'altra classe dello stesso istituto.

«Ho interessato l'Ufficio scolastico regionale - ha commentato la dirigente della scuola elementare di Foligno Ortenzia Marconi - per ora non voglio rilasciare ulteriori dichiarazioni per non inficiare la procedura amministrativa». La speranza del sindaco di Foligno Nando Mismetti è che «l'episodio non sia davvero come l'hanno raccontato perché sarebbe gravissimo».

Il Miur, nel frattempo, ha già chiesto una relazione sulla vicenda agli uffici territoriali. «Ho chiesto agli uffici di intervenire immediatamente - ha commentato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti - le strutture territoriali del Ministero stanno predisponendo provvedimenti urgenti a tutela della serenità degli alunni». Il deputato di Leu Nicola Fratoianni, che vive a Foligno, ha già chiesto un'interrogazione al governo sull'episodio. «Non mi piace il clima che si respira in Italia - ha commentato - questo paese è veramente a rischio».

«Ci auguriamo che il governo trovi le parole per dire a tutti, e con chiarezza, che siamo in Italia, non nel Sudafrica dell'apartheid», ha commentato Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia.

