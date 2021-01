Italia, la curva è in calo Regno Unito: 1820 morti

Simone Pierini

I dati del contagio in Italia sembrano aver intrapreso una lieve discesa. Con altri 13.571 casi positivi registrati ieri a fronte di 279.762 tamponi (di cui 116.284 test antigenici) rispetto ai primi tre giorni della scorsa settimana si segnala un calo di quasi diecimila infezioni (32.893 positivi contro 42.548). Resta invece alto il numero di decessi: 524. In flessione il dato di occupazione dei posti letto nelle aree ospedaliere: -26 in terapia intensiva e -230 nei reparti ordinari. Nel frattempo prosegue la battaglia contro la Pfizer per il ritardo di consegna dei vaccini. Il governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare possibili azioni legali contro la casa farmaceutica. Allo stesso tempo buone notizie da due diversi studi che dimostrerebbero l'efficacia del siero sulla variante britannica. Proprio in Gran Bretagna si vive il momento peggiore della pandemia con un nuovo tragico record: 1820 morti in un giorno, dato che mostra gli effetti sui decessi a un paio di settimane dai picchi sui contagi. Infine in Germania la cancelliera Merkel ha annunciato che il lockdown sarà prolungato fino al 15 febbraio e di fronte al rischio della diffusione della variante britannica non esclude del tutto i controlli alle frontiere.



