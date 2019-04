Io non odio

PARCO DELLA MUSICA

Primo appuntamento di Io non odio, progetto per le scuole della Regione Lazio, con Ferite a morte, testo di Serena Dandini per dar voce alle donne vittime di violenze. Domani dalle ore 11.30, presso l'Auditorium Parco della Musica, sul palco 9 studentesse affiancate da artiste come Sabrina Impacciatore, Isabella Ragonese, Orsetta de' Rossi.

Due show insieme

AUDITORIUM CONCILIAZIONE

Il primo permanent show immersivo d'Italia, Giudizio Universale, ideato da Marco Balich, con la voce di Pierfrancesco Favino e la musica di Sting e Michelangelo Infinito, produzione originale Sky con Magnitudo Film, interpretato da Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti, insieme domenica 7 aprile, all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Con un unico biglietto (a tariffa ridotta) si potrà assistere ai due show.

