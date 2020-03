«Io, da un paese della Sicilia agli Awards di Los Angeles»

Claudio Fabretti

ROMA - «Il mio Life Book? È un racconto di vita di questi miei ultimi 4 anni. Quasi una seduta di psicoanalisi che ho fatto a me stessa». Giuseppina Torre, compositrice e pianista, presenta a Leggo la sua ultima opera, che arriva a suggello di un periodo colmo di soddisfazioni e riconoscimenti.

È un disco che evoca temi importanti: ha accompagnato un documentario su Liliana Segre e, in un brano, affronta il dramma dei migranti...

«Sì, è stato un onore veder accostate le mie composizioni a un documentario su una personalità come Liliana Segre, andato in onda su Canale 5. Quanto al tema dei migranti, da siciliana lo avverto in modo particolare. E poi ho assistito a immagini crude che mi hanno colpito profondamente».

Di cosa si trattava?

«Ho assistito al filmato di un salvataggio della Guardia Costiera di Pozzallo. Un mare di mani che cercava disperatamente aiuto e che via via svaniva nelle onde. Immagini che non potrò dimenticare e che mi fanno riflettere su come stiamo perdendo la nostra umanità».

È nata in un piccolo paese siciliano, Vittoria, in provincia di Ragusa. Come ha fatto a far emergere il suo talento?

«Il vero trampolino di lancio sono stati i Los Angeles Music Award per gli artisti indipendenti. Mi hanno intercettato su iTunes e mi hanno proposto in nomination. Alla fine ne ho vinti due, e da allora è stato un crescendo e anche l'Italia si è accorta di me».

Le piacerebbe scrivere colonne sonore per il cinema?

«È proprio il mio grande sogno. Mi piacerebbe in particolare scrivere temi per storie intimiste, per film biografici o per trasposizioni di romanzi».

Quali sono i compositori che l'hanno ispirata di più?

«Tra i classici adoro Bach, lo considero l'artista che ha rivoluzionato tutto, ed è il mio preferito insieme a Mozart. Tra i contemporanei, mi piacciono tantissimo Michael Nyman, Philip Glass e Ludovico Einaudi».

Porterà in tour i brani di Life Book?

«Sì, farò presto dei concerti in tutta Italia, stiamo definendo le date».

E il nuovo disco?

«Ci sto già lavorando, siamo a buon punto.

