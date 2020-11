Giù i contagi (complice il forte calo dei tamponi del weekend) ma resta costante il rapporto tra positivi e casi testati che resta sopra al 25%. Sono 22.253 i nuovi positivi registrati ieri a fronte di 135.731 tamponi, oltre cinquemila in più rispetto al dato giornaliero di lunedì scorso. Sale ancora la curva ma questa volta a una velocità leggermente inferiore rispetto all'aumento della scorsa settimana quando si sfiorò il raddoppio. Non si ferma invece la conta dei morti che ieri con altri 233 decessi ha superato la soglia dei 39 mila. Scavalcata anche quota duemila persone ricoverate in terapia intensiva (+83 in un giorno) mentre si avvicina ai ventimila il numero di ospedalizzati in altri reparti (+938). Resta la Lombardia la regione più colpita con oltre 5 mila casi (5.278), seguita da tre regioni oltre i duemila: si tratta di Campania (2.861), Toscana (2.009) e Piemonte (2.003). Secondo l'ultimo aggiornamento le persone attualmente positive nel nostro Paese sono quasi 400 mila mentre i guariti sono poco meno di 300 mila. (S.Pie.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

