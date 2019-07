Frascati, assalto al portavalori Spari e fuga da film tra la folla

Hanno atteso con le armi in pugno pronti a sparare, l'arrivo del furgone portavalori. Sono spuntati all'improvviso pensando di cogliere di sorpresa le due guardie giurate. L'assalto si è trasformato in pochi secondi in un far west che ha sconvolto la tranquillità di Frascati, la ridente e tranquilla cittadina considerata la perla dei Castelli Romani.

Tutto si è svolto in viale Letizia Bonaparte, dove ha sede la Banca Nazionale del Lavoro. I malviventi, che secondo i testimoni erano due o forse tre dopo aver sparato con delle rivoltelle semiautomatiche sono fuggiti a bordo di una Fiat 600 grigia. I vigilantes hanno riposto al fuoco. Nel conflitto a fuoco non è rimasto ferito nessuno. Attimi di terrore si sono registrati tra i passanti ed i residenti che hanno chiaramente udito gli spari.

«Sembravano fuochi d' artificio racconta una signora che abita nel palazzo che confina con il cortile della banca. Quando ho sentito arrivare le sirene ho capito che erano colpi di pistola e che c' era stata forse una rapina». La polizia del commissariato di Frascati con gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile e della scientifica hanno fatto i primi rilievi sulla scena del crimine. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di video sorveglianza dell' istituto di credito e della zona che potrebbero aver immortalato l' arrivo e la fuga dei rapinatori che sono scappati senza riuscire a mettere a segno il colpo. La direzione di fuga indicata dai testimoni è quella della via Tuscolana.(E. Orl.)

