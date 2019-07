Fisco, ultime ore per la dichiarazioni fai da te

Mario Landi

Ancora 24 ore per completare la dichiarazione dei redditi precompilata ed inviarla al fisco. Domani è il termine ultimo per inviare via web la dichiarazione dei redditi attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Si potrà farlo in prima persona se si è in possesso delle password personali o, in alternativa, con l'aiuto di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista.

Lo scorso anno i contribuenti hanno fatto arrivare online alle Entrate quasi 2,9 milioni di 730, un vero e proprio boom destinato a replicarsi, con circa 3 milioni di dichiarazioni fai da te possibili anche grazie al progressivo aumento di dati precompilati gestiti dall'amministrazione. Oltre ai dati che ha già a sua disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha infatti inserito nei modelli quelli inviati dagli enti esterni (come studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università) e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche. Inoltre da quest'anno Ma quest'anno la dichiarazione è ancora più completa: alle informazioni presenti gli scorsi anni, infatti, si sono aggiunte alle informazioni le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal primo gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo.

Dei circa 960 milioni di dati che hanno viaggiato nei server dell'amministrazione, il 78% - 754 milioni - sono relativi alle spese sanitarie. Al secondo posto in ordine di frequenza troviamo i premi assicurativi, poco più di 92 milioni, seguite dalle Certificazioni uniche, oltre 61 milioni. I dati relativi a bonifici per ristrutturazioni guadagnano quota 16 milioni, cui si aggiungono quasi 6 milioni di occorrenze relative a ristrutturazioni condominiali.

In caso di ritardi o di errori si potrà rimediare entro il 25 ottobre, ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo.

riproduzione riservata ®

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA