Facciamo così. La prossima volta prendetevela con me. A scriverlo sul suo profilo Instagram è l'attore Edoardo Leo, posando con una maglietta del Piccolo Cinema America. È partita una vera e propria ondata social, a favore dei ragazzi aggrediti la scorsa notte al centro di Roma. «Piena solidarietà ai ragazzi del Cinema America - dice Virginia Raggi - un atto barbaro che va condannato fermamente. Roma è una città aperta e inclusiva». Episodio gravissimo aggravato da intolleranza ideologia, ha dichiarato il premier Conte.

Dello stesso pensiero, non poteva non essere Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, che su twitter si schiera con i ragazzi, affermando: «Siamo tutti il Piccolo Cinema America. . A Roma non si può accettare una violenza così».

(M. Mon.)

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

