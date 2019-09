Enrico Sarzanini

ROMA Benedette nazionali. Per una volta Simone Inzaghi trarrà beneficio dagli impegni in questi giorni in giro per il mondo. Da Immobile e Acerbi, passando per Vavro, Correa fino a Milinkovic e Berisha. Copertina tutta per Ciro Immobile che due anni dopo è tornato in gol con la maglia dell'Italia. «Mi sono tolto un peso» ha spiegato subito dopo il match l'attaccante che adesso ha la testa solo alla Lazio: «Puntiamo al quarto posto ha detto e il fatto che Simone Inzaghi sia rimasto è stato accolto con grande gioia da tutta la squadra». Prestazione da incorniciare anche per Acerbi scelto dal ct Mancini come sostituto dell'infortunato Giorgio Chiellini. Per trovare un difensore della Lazio titolare con l'Italia bisogna tornare indietro fino al 13 giugno 2002 quando Nesta scese in campo dall'inizio in ItaliaMessico al Mondiale in Giappone e Corea del Sud. Bene anche gli altri due difensori biancocelesti Denis Vavro, titolare al fianco di Skriniar nelle due sfide della Slovacchia, e Bastos anche lui titolare in entrambe le gare vinte dall'Angola che ha così superato il playoff per entrare nella seconda fase delle qualificazioni per il Mondiale. Altra nota lieta il ritorno da titolare di Strakosha in Albania, che batte l'Islanda 4-2 e sale a quota 9 punti nel girone; serata assolutamente da incorniciare per Valon Berisha che, dopo un anno segnato dagli infortuni, si vuole rilanciare e la doppietta con il Kosovo nella sconfitta contro l'Inghilterra («Dopo 7 mesi fermo per infortunio è un piacere anche solo tornare sul campo, godendomi ciò che amo fare, mi sento benedetto» ha scritto sui social), sono un segnale di ripresa. Ha ritrovato una maglia da titolare Milinkovic che, lasciato in panchina nella prima sfida contro il Portogallo tra mille polemiche e la rivolta dei tifosi serbi, è stato protagonista nel 3-1 rifilato al Lussemburgo con ben due assist decisivi per Radonjic e Mitrovic. Due anni dopo è tornato in Nazionale argentina anche Joaquin Correa, impiegato dal ct scaloni per un'ora nello 0-0 contro il Cile. Tra presente e futuro la Lazio si gode anche le prestazioni del giovane Patryk Dziczek, in prestito alla Salernitana, vero e proprio leader della Polonia Under 21, il centrocampista titolare nelle due gare valide per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria, ha segnato la rete del 4-0 con l'Estonia.

Prosegue intanto a Formello la preparazione della Lazio in vista della gara in programma domenica a Ferrara con la Spal: in attesa di avere tutti i nazionali a disposizione Inzaghi ha riabbracciato Immobile e Acerbi. Ieri infine accertamenti per Luiz Felipe che si è presentato in Paideia con un tutore alla gamba sinistra: da valutare la disponibilità per domenica.

