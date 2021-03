Enrico Sarzanini

Infrangere un tabù per continuare a cullare il sogno Champions. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è chiamato domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus all'ennesima impresa Per non perdere di vista il quarto posto. Di fronte una vera e propria bestia nera in campionato per la Lazio che a Torino nelle ultime 20 gare (dal 2000 a oggi) ha vinto appena tre volte incassando 12 sconfitte ed ottenendo cinque pareggi.

Nell'era Lotito questa impresa, sempre in campionato, è riuscita una sola volta il 14 ottobre 2017: finì 2-1 grazie alla doppietta di Immobile, che rispose all'iniziale vantaggio di Douglas Costa e con Strakosha che nel recupero parò il rigore a Dybala. Insomma, per provare a portare a casa i tre punti servirà la migliore Lazio, ancora qualche dubbio per Inzaghi: in porta confermato Reina, Acerbi si posizionerà in difesa in base ai compagni di reparto, al centro con Marusic arretrato o sul centro-sinistra con Hoedt e Patric.

Per il reso uno tra Fares o Lulic al posto dell'infortunato Lazzari. Linea di mezzo formata da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto mentre in attacco il tandem Correa-Immobile.

LAZIO-TORINO Come anticipato dall'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile, in seguito al preannuncio di ricorso dei granata «Lazio -Torino sub iudice» come recita il comunicato della Lega calcio. Il giudice sportivo acquisirà la documentazione relativa alla vicenda poi arriverà a una decisione, probabilmente la prossima settimana.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA