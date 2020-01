Enrico Chillè

Tra proteste, indagini e ritardi, mancava solo il furto: nel cantiere della ditta incaricata della realizzazione della pista ciclabile di via Tuscolana sono sparite alcune attrezzature, che dovevano servire a installare alcuni cordoli. Lo ha annunciato, sui social, Virginia Raggi, che poi ha difeso ancora una volta una delle opere-simbolo della propria amministrazione.

«La ditta incaricata di realizzare i lavori di completamento della ciclabile Tuscolana ha subito il furto dell'attrezzatura di cantiere, un episodio che mi lascia senza parole - ha scritto la sindaca - un atto vile che rallenta il cantiere, ma ovviamente non lo ferma. Abbiamo subito invitato l'azienda a sporgere denuncia presso le autorità competenti. I lavori riprenderanno il prima possibile».

Quella della ciclabile Tuscolana è una delle opere più controverse promosse dall'amministrazione Raggi e negli ultimi mesi è stata al centro di indagini e proteste. I primi a osteggiare la realizzazione della ciclabile sono stati diversi commercianti e residenti della zona, che lamentavano il taglio dei posti auto.

Anche i ciclisti si erano mostrati piuttosto scettici sul progetto iniziale, a causa dell'assenza di cordoli che non solo non tutelano l'incolumità di chi si sposta in bici, ma potrebbero anche favorire la sosta selvaggia. Per questo motivo, il progetto iniziale era stato modificato con l'installazione dei cordoli nei punti più delicati' della ciclabile ma erano sorti dei problemi anche con le caditoie: in caso di pioggia, la ciclabile Tuscolana arriva ad allagarsi fino a diventare impraticabile. La pista ciclabile era finita anche nel mirino della Corte dei Conti per un presunto raddoppio del costo dei lavori, poi smentito da Roma Servizi per la Mobilità. I lavori, quindi vanno avanti, come assicura Virginia Raggi: «Mancano solo piccoli interventi, abbiamo già completato un percorso di 4,4 chilometri che ha dato un nuovo aspetto a una delle arterie commerciali più importanti della città, riqualificando l'intera zona. Non sarà certo questo episodio a fermarci».

