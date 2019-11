Emilio Orlando

L'ha travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il corpo della quarantaduenne Alessia Marino è stato trascinato per diversi metri. L'autista del camion che l' ha investita si era accorto che stava attraversando. La centoventisettesima vittima di incidente stradale, è morta ieri mattina poco dopo le 8 all' incrocio tra via Appia e via Menghini sotto gli occhi di decine di persone che a quell' ora affollavano la strada. Per liberare cadavere della donna che era rimasta incastrata sotto le ruote dell'Iveco Stralis, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che insieme alla polizia sono intervenuti sulla scena dell'investimento in attesa dell'arrivo della municipale per i rilievi.

«È stato uno spettacolo straziante - ha commentato una donna residente nel quartiere. Quella poveretta non si era accorta del camion che stava girando ed è stata investita in pieno». A nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118 di rianimare Alessia Marino. È morta sul colpo pochi istanti dopo l'impatto con il camion frigo.

L'autista, un uomo di 43 anni, è stato accompagnato al policlinico Umberto I per essere sottoposto all'alcoltest ed agli esami del sangue per verificare se fosse sotto l' effetto di droga. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Roma Capitale del VII gruppo Appio, sembra che l'uomo, mentre si immetteva da via Appia su via Menghini ha preso in pieno la donna che stava attraversando. Un attimo di distrazione alla guida conducente, sono stati fatali per la vittima che non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare quello che stava per accadere. Dopo l'incidente il traffico è rimasto bloccato per ore ed i bus della linea 87 sono state deviate.

A poca distanza dal luogo dove ieri mattina è morta Alessia Marino, nel 2008 si verificò un altro drammatico incidente dove morirono Matteo Pisaneschi e Davide Caligiore, due studenti di 21 e 22 anni. I due vennero travolti da un diciannovenne che guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Venerdì 22 Novembre 2019

