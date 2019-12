Diabete, arriva in Italia semaglutide

MILANO - È disponibile anche in Italia, rimborsato dal SSN, semaglutide, farmaco agonista del recettore del GLP-1 di ultima generazione. Frutto della tecnologia Novo Nordisk, è somministrato per via iniettiva con una comoda penna pre-riempita, una sola volta a settimana indipendentemente dai pasti. Inoltre unisce superiore efficacia nel controllo della glicemia e del peso corporeo a significativi benefici per il sistema cardiovascolare nel diabete tipo 2: riduce fino a 1,8 punti per cento l'emoglobina glicata, fino a 6,5 kg il peso corporeo e fino al 26% il rischio cardiovascolare.

«Il GLP-1 è un ormone fisiologico con molteplici azioni nella regolazione del glucosio, dell'appetito e nel sistema cardiovascolare - spiega il professor Agostino Consoli, Università degli Studi G. D'Annunzio ChietiPescara - È un analogo del GLP-1, omologo al 94% a quello umano, le cui modifiche strutturali consentono la somministrazione settimanale. Fino al 79% dei pazienti raggiunge il target di emoglobina glicata e quindi l'obiettivo terapeutico. Il documento di consenso delle società scientifiche americana ed europea ADA/EASD 2018 riconosce semaglutide come una valida ed efficace opportunità già in una fase precoce del trattamento». (A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA