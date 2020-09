Dalla Svezia: ecco il test rapido per la diagnosi del Coronavirus

Un nuovo test, più rapido ed economico del tampone e ugualmente accurato nel rilevare la presenza del virus SarsCov2, è stato messo a punto in Svezia, dal gruppo dell'Istituto Karolinska di Stoccolma guidato Bjorn Reinius, e i dati relativi sono pubblicati sulla rivista Nature Communications. «Abbiamo iniziato a lavorare su questo test appena abbiamo visto l'evoluzione dell'epidemia e abbiamo finito di svilupparlo già alla fine di aprile», scrivono i ricercatori. Gli attuali test diagnostici del nuovo coronavirus rilevano l'Rna del virus nei campioni prelevati con il tampone naso-faringeo, da cui vengono poi estratte e purificate le molecole dell'Rna. Un processo, questo, che richiede strumenti e reagenti costosi. Quello sviluppato dai ricercatori svedesi aggira invece la procedura di estrazione: una volta che il campione è prelevato, le eventuali particelle di virus presenti in esso vengono inattivare per mezzo del calore e rese in questo modo non più infettive; dopo questo passaggio è possibile eseguire la reazione che rileva la presenza del virus.

