Covid, 846 nuovi casi: +282 rispetto a ieri

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio contagi ancora in (debole) calo. Sono 1381 i nuovi casi positivi (846 a Roma città) su 13.201 tamponi effettuati; nelle ultime 24 ore si registrano anche 42 decessi e 1633 guariti. Il tasso di positività continua a scendere, passando dall'11,94% al 10,46%, così come i ricoveri (-16), ma aumentano le terapie intensive (+5, con 13 nuovi ingressi giornalieri).

Prosegue la campagna vaccinale: superate le 80mila dosi somministrate, mentre ieri mattina è giunta la terza consegna del siero Pfizer-BioNTech. In fase di approvazione il piano per la somministrazione del vaccino da parte dei medici di base per i pazienti con più di 80 anni.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 78.587, di cui 75.390 in isolamento, 2871 ricoverati e 326 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.853.312 tamponi e accertati 182.296 casi, con 4218 deceduti e 99.491 guariti. Duro il monito della Regione: «Se la situazione continua a peggiorare inevitabile la zona rossa».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA