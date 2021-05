Coprifuoco e ristoranti, si apre

Coprifuoco alle 23 o alle 24 e nuovi criteri per i colori delle Regioni. Sono i nodi principali di cui dovrà oggi occuparsi la cabina di regia politica del governo Draghi, la cui linea è sempre guidata dai principi di gradualità e prudenza più volte ribaditi dal premier. Con i numeri sempre in miglioramento, è l'idea dell'esecutivo, è necessario muoversi con cautela per non vanificare i sacrifici di questi mesi e per non dover poi procedere a nuove chiusure.

Le riaperture coinvolgeranno i centri commerciali che riapriranno nel fine settimana (già dal 22 maggio) e il settore matrimoni e cerimonie (si ipotizza intorno al 15 giugno). Dal vertice dovrebbe poi arrivare il via libera ai nuovi parametri per l'attribuzione delle fasce: resterà l'Rt calcolato sui casi sintomatici, ma sparirà l'automatismo per far scattare il cambio di colore. A determinare la fascia dovrebbero essere dunque l'Rt ospedaliero e l'incidenza dei casi su 100mila abitanti (con 250 si va in rosso, con 150-250 in arancione, con 50-150 in giallo e con meno di 50 in bianco).

Altra novità è l'idea di estendere l'uso del green pass, oltre che per gli spostamenti (da ieri non è più obbligatoria la quarantena per chi rientra dai Paesi dell'Ue più Gran Bretagna e Israele) ad altri settori e servizi, tra cui il wedding: «È probabile che per partecipare ai banchetti di nozze servirà essere vaccinati, avere un tampone negativo o essere guariti dal Covid», ha spiegato la ministra Gelmini. Quanto al coprifuoco, sull'orario c'è ancora incertezza: si posticiperà «almeno alle 23», ha aggiunto la Gelmini, ma con i dati in miglioramento e un numero sempre più ampio di cittadini vaccinati «è realistico ipotizzare che nelle prossime settimane verrà rivisto».

D. Zur.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 05:01

