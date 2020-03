Caravaggio

Il suonatore di liuto

GALLERIA BORGHESE

Il 29 aprile apre la mostra che porterà per la prima volta a confronto diretto due versioni del soggetto, concepito da Caravaggio negli anni giovanili: Il Suonatore di liuto dipinto per il cardinale Benedetto (proveniente dall'Hermitage di San Pietroburgo) e

Il Suonatore di liuto (già in Badminton House), realizzato per il cardinale Francesco Maria Del Monte.

Le due versioni saranno allestite nel Salone d'ingresso insieme alle altre sei opere di Caravaggio presenti in collezione.

Romics 2020

FIERA DI ROMA

La 27esima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Cinema, Animazione e Games, prevista dal 2 al 5 aprile, slitterà

al 30 maggio-2 giugno. Resta confermata l'edizione autunnale nelle date annunciate dal

1 al 4 ottobre 2020.

