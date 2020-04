Belgio, morta una bimba di 12 anni é la vittima più giovane dell'epidemia

Mario Landi

«È un evento molto raro, ci ha letteralmente sconvolti». La voce fioca e rattristata del virologo Emmanuel André consegna alla storia quello che per il momento è il decesso del paziente più giovane d'Europa a causa del coronavirus. Una bimba di appena 12 anni.

È accaduto in Belgio: la piccola era originaria di Gand e non andava a scuola dal 13 marzo scorso anche se solo dal 16 marzo lo Stato ha deciso la chiusura degli edifici scolastici a causa della pandemia.

Genitori, insegnanti e studenti della De Harp Basic School sono stati informati dell'accaduto via e-mail. «Il personale scolastico e l'amministrazione offrono le loro condoglianze ai parenti e sono in stretto contatto con la famiglia per sostenerli e fare ciò che è possibile», ha affermato l'istituto. Dolore anche dal borgomastro della città: «Una ragazza di Gand di 12 anni non c'è più. Come persona e come padre ne sono profondamente colpito. Gand e l'intero Paese sono uniti in un immenso dolore», ha scritto Mathias de Clercq su Twitter.

Secondo un altro virologo, Steven Van Gucht, le condizioni della ragazzina sono peggiorate improvvisamente dopo tre giorni di febbre. Ma la domanda è: possibile che il virus uccida anche i giovanissimi, visto che in Francia la settimana scorsa si è registrato il decesso di un'adolescente di 16 anni e in Portogallo quelllo di un ragazzo di 14 anni?

Il virologo Andre ha parlato di «un momento emotivamente difficile, perché riguarda un bambino», e di un caso che ha «scosso la comunità medica e scientifica».

Le autorità non hanno fornito dettagli sulla giovane vittima. Andre ha aggiunto che le persone morte per Covid-19 sono state 98 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 705. I casi confermati di contagio sono 12.705. Le autorità del Belgio, ha precisato il portavoce, si aspettano che il picco arrivi nei prossimi giorni, quando si toccherà il «punto di saturazione negli ospedali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

