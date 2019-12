Basket, la Virtus vince anche a Trento

Alla stesura del calendario della serie A che alla tredicesima giornata la Virtus Roma potesse avere un bilancio di vittorie oltre il 50% non lo aveva pensato neanche il più inguaribile degli ottimisti. Invece con la vittoria di sabato a Trento, 82-88, i ragazzi di Bucchi hanno messo in cassaforte il settimo successo contro sei sconfitte. Risultato incredibile se si pensa alle difficoltà con cui il tecnico bolognese deve convivere. Due degli stranieri a sua disposizione, Moore e specialmente Farley, rischiano di chiudere l'annata come figurine visto lo scarso utilizzo, per evidenti problemi tecnico-tattici. Come se non bastasse praticamente mai i giocatori veri sono potuti scendere in campo tutti insieme. Ma a Trento l'assenza di Rullo per un'influenza non ha fermato la Virtus trascinata dai soliti Dyson (23 punti e 6 assist), Jefferson (17 punti e 11 rimbalzi), Buford (18 punti) e Alibegovic (13 punti e 9 rimbalzi). (F. Fab.)

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

