Arriva l'app gestita direttamente dalle emittenti italiane. Si chiama Radioplayer Italia, è gratuita e consentirà ai 44 milioni di ascoltatori settimanali della Radio di avere a disposizione un accesso più rapido, semplice e innovativo all'universo dello streaming audio e dell'offerta on demand, ai podcast, ai contenuti offline, ai video nativi delle emittenti. Player Editori Radio, infatti, ha scelto Radioplayer Worldwide come partner tecnologico per realizzare la prima App gestita direttamente dalle emittenti radio italiane.

Ieri a Milano è stato firmato il contratto di licenza tra PER Srl, società che raggruppa tutte le emittenti radiofoniche italiane nazionali e locali, e Radioplayer Worldwide, che è già partner di dieci consorzi nazionali nel mondo (Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, oltre a Canada e Perù). Radioplayer Worldwide mette a disposizione innovazione e ricerca tecnologica per sviluppare e promuovere l'interfaccia radio dei dispositivi. «Avviamo un'operazione di sistema che rafforza e tutela il bene comune Radio sul web - ha commentato Lorenzo Suraci, Presidente di PER srl - e presto i nostri ascoltatori avranno un accesso unificato a centinaia di stazioni su tutti i device: mobile, desktop, in-car e in-house». «Contiamo di lanciare al più presto l'App su tutta la filiera digitale: connected cars, smart speakers, smart watches, smart tv, speakers wifi, oltre a smartphone, tablet e pc - ha aggiunto il direttore di Per, Michele Gulinucci».

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

