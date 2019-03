Angela Calzoni

Fabrizio Corona torna in carcere. Il magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Simone Luerti, ha sospeso il provvedimento di affidamento terapeutico che era stato concesso all'ex re dei paparazzi per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina.

Uscito da San Vittore nel febbraio 2018, Corona doveva rispettare una serie di prescrizioni piuttosto rigide, come il divieto di lasciare il territorio della Lombardia e l'obbligo di rientrare a casa entro le 23,30. Regole che ha violato in più occasioni. Luerti è lo stesso giudice che lo scorso novembre aveva già salvato Corona, rigettando la richiesta della procura generale di revocare la misura alternativa al carcere alla luce dei tanti strappi commessi. Tra questi, l'avvocato generale Nunzia Gatto aveva puntato l'accento soprattutto sulla rissa televisiva scoppiata tra Corona e Illary Blasi nella casa del Grande Fratello Vip e sui blitz nel boschetto della droga di Rogoredo. In quei servizi per la trasmissione di Massimo Giletti Non è l'Arena, Corona fingeva di cercare qualche dose, anche se aveva il divieto di avvicinarsi alle zone di spaccio.

Poi, a fine febbraio, era arrivato un cartellino giallo, una diffida, firmata dallo stesso giudice Luerti, che gli imponeva di non lasciare la Lombardia fino al 30 marzo se non con il via libera da parte del Tribunale. Prescrizione che anche in questo caso l'ex re dei paparazzi non ha rispettato.

Domenica sera ha partecipato al salotto tv di Giletti negli studi romani di La7. A non piacere al giudice anche le parole che Corona aveva riservato a Riccardo Fogli, quando in una puntata dell'Isola dei Famosi aveva rivelato al cantante un presunto tradimento della moglie: un comportamento non congruo per una persona che sta affrontando un percorso di riabilitazione. Anche Belen Rodriguez, sua storica ex, dopo quell'exploit ha definito Fabrizio «irrecuperabile». Il giudice ha detto basta: ieri gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia lo hanno prelevato e riportato in carcere.

